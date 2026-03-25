01:53 25.03.2026
Посол Израиля не стал прямо говорить о виновных в ударе по школе в Иране
Посол Израиля в РФ Одед Йосеф, говоря об ударе США по школе в иранском Минабе, не стал прямо говорить о виновных, заявив, что в результате операций происходят... РИА Новости, 25.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
казем джалали
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол Израиля в РФ Одед Йосеф, говоря об ударе США по школе в иранском Минабе, не стал прямо говорить о виновных, заявив, что в результате операций происходят сопутствующие потери, а любая невинная жертва среди гражданского населения - "это трагедия".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иранский посол в Москве Казем Джалали ранее в марте заявлял в интервью РИА Новости, что нет сомнений в причастности США к гибели детей в школе на юге Ирана.
Иран запросил дебаты в СПЧ ООН по ударам по школе в Минабе
"Прежде всего, любая невинная жертва среди гражданского населения - это трагедия, будь то одна или несколько тысяч. Гражданское население не должно становиться жертвами войны. Но, к сожалению, в результате операций происходят сопутствующие потери. Я не думаю, что кто-либо располагает полной информацией о том, что произошло в той школе. Я могу очень четко сказать, что Израиль не наносит ударов по гражданскому населению", - заявил посол газете "Известия", отвечая на вопрос, присоединится ли Израиль к независимому расследованию ракетного удара по школе для девочек в Иране.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщала РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя в середине марте удар по школе для девочек в Иране, заявлял, что расследование случившегося все еще продолжается. Посол Ирана в РФ, в свою очередь, заявлял, что Тегеран намерен требовать от США и Израиля компенсацию за удар по школе, требования направлены в международные инстанции.
В США допустили, что Израиль дал им координаты для удара по школе в Иране
