Посол Израиля не стал прямо говорить о виновных в ударе по школе в Иране

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол Израиля в РФ Одед Йосеф, говоря об ударе США по школе в иранском Минабе, не стал прямо говорить о виновных, заявив, что в результате операций происходят сопутствующие потери, а любая невинная жертва среди гражданского населения - "это трагедия".

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани 8 марта сообщала РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk. Власти Ирана тогда обвинили в ударе США и Израиль.