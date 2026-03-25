Турсектор Турции снизит цены ради сохранения туристов из России

АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Туристический сектор Турции будет вынужден пойти на определенные скидки, чтобы не потерять российских туристов в предстоящий летний сезон на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с РИА Новости представитель отрасли, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
Во вторник Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) сообщила, что число туристических поездок из Российской Федерации в Турцию в феврале выросло на 2,5%, при этом Россия лидирует по динамике въезда в республику среди других крупных рынков. В марте, как ожидается, российский турпоток в страну покажет более значимый прирост из-за ближневосточного кризиса, прогнозирует АТОР.
"Отели (в Турции - ред.) будут вынуждены корректировать цены и предлагать скидки, чтобы сохранить поток (российских - ред.) туристов", - сказал агентству Бильгинер.
По оценке отельера, геополитическая напряженность и рост неопределенности могут повлиять на принятие решений туристами, в том числе из РФ, что заставляет рынок заранее адаптироваться к возможному снижению спроса. Он поделился, что туроператоры и гостиницы уже учитывают риски при формировании ценовой политики на сезон.
Бильгинер также считает, что дополнительным фактором давления выступает рост издержек, включая энергоресурсы и логистику, что ограничивает возможности бизнеса, но при этом усиливает конкуренцию за туристов. В этих условиях игроки рынка вынуждены балансировать между сохранением маржи и загрузкой гостиниц, объяснил представитель отрасли.
Кроме того, по словам Бильгинера, Турция остается одним из ключевых направлений для российских туристов, однако для удержания позиций потребуется гибкость в ценах и расширение специальных предложений. Это, как он полагает, позволит частично компенсировать влияние внешних факторов и сохранить стабильный поток отдыхающих.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.