Турция может влиять на Киев, считают в Кремле

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия убеждена, что Турция может использовать влияние на Киев, чтобы предостеречь от ударов по энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, планируются ли в ближайшее время контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с продолжающимися попытками ВСУ атаковать инфраструктуру "Турецкого" и "Голубого" потоков, и может ли Анкара повлиять на Киев в этом вопросе.