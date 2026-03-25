Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 300 военных и танк, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю... Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.