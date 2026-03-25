ЦАХАЛ заявила об атаке на объекты "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала ряд военных объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Лиана.
"Ночью (в среду) силы ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей, принадлежащих организации "Хезболлах", на территории Ливана, в том числе по командному центру в Дахие... Также были нанесены удары по нескольким автозаправочным станциям, принадлежащим компании "Аль-Амана", которая контролируется "Хезболлах", - утверждается в сообщении.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
