Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные Сухановой были опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет Суханову в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие тренера в проведении Кубка России по легкой атлетике для ЛИН, который был посвящен участникам СВО. Соревнования прошли 26 января 2024 года в манеже Олимпийского центра братьев Знаменских.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.