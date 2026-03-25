Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
10:31 25.03.2026 (обновлено: 12:13 25.03.2026)
Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T10:31:00+03:00
2026-03-25T12:13:00+03:00
спорт
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дунья миятович
обсе
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082779493_0:0:1261:709_1920x0_80_0_0_4018c987a19ba41904c4c4fff07e1592.jpg
https://ria.ru/20260321/mirotvorets-2082117679.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
спорт, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дунья миятович, обсе, паралимпийские игры
Спорт, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Дунья Миятович, ОБСЕ, Паралимпийские игры
Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"

Тренера паралимпийцев по легкой атлетике Суханову внесли в базу "Миротворца"

© Фото : Паралимпийский Комитет РоссииСтарший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова
Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : Паралимпийский Комитет России
Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные Сухановой были опубликованы на сайте во вторник. "Миротворец" обвиняет Суханову в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие тренера в проведении Кубка России по легкой атлетике для ЛИН, который был посвящен участникам СВО. Соревнования прошли 26 января 2024 года в манеже Олимпийского центра братьев Знаменских.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"
Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"
21 марта, 08:45
 
СпортДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДунья МиятовичОБСЕПаралимпийские игры
 
