Российский рынок топлива полностью обеспечен, заявили в Минэнерго
17:08 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/toplivo-2082877932.html
Российский рынок топлива полностью обеспечен, заявили в Минэнерго
Российский рынок топлива полностью обеспечен, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 25.03.2026
Российский рынок топлива полностью обеспечен, заявили в Минэнерго
Российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:08:00+03:00
2026-03-25T17:08:00+03:00
экономика
россия
павел сорокин
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, павел сорокин, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Павел Сорокин, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Российский рынок топлива полностью обеспечен, заявили в Минэнерго

Минэнерго: внутренний топливный рынок России полностью обеспечен

Сотрудник заполняет бензином канистры. Архивное фото
АСТАНА, 25 мар - РИА Новости. Российский рынок топлива полностью обеспечен, никаких перебоев с поставками нет, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Сейчас могу сказать, что (внутренний топливный - ред.) рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет", - сказал Сорокин журналистам.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце февраля говорил, что ситуация на топливном рынке РФ абсолютно стабильна, объёмы производства позволяют обеспечивать не только спрос на рынке, но и накопление запасов. Период частичного дефицита прошел, нефтеперерабатывающие заводы, которые ремонтируются - выходят из ремонта, а плановые ремонты производятся в сроки, отмечал он.
ЭкономикаРоссияПавел СорокинАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
