ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД
ФСБ предотвратила теракт на учебной базе университета МВД в Новороссийске
СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по региону.
"УФСБ России
по Краснодарскому краю
предотвращен террористический акт украинских спецслужб в г. Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России… Куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 21-летний житель Кубани находился под воздействием телефонных мошенников и перевел на так называемый "безопасный счет" денежные средства. После этого лже-правоохранители связались с фигурантом через Telegram и склонили к совершению противоправных действий, со словами, что тому грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ.
Уточняется, что учебной базе Краснодарского университета МВД России не был нанесен ущерб.
В управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не просят передать фотографии своих документов, данные паспорта и банковских карт, а также не привлекают к участию в оперативных и других мероприятиях.