ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске

СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по региону.

"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в г. Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России… Куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21-летний житель Кубани находился под воздействием телефонных мошенников и перевел на так называемый "безопасный счет" денежные средства. После этого лже-правоохранители связались с фигурантом через Telegram и склонили к совершению противоправных действий, со словами, что тому грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ.

Уточняется, что учебной базе Краснодарского университета МВД России не был нанесен ущерб.