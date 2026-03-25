Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 25.03.2026 (обновлено: 13:33 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/terakt-2082784676.html
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске - РИА Новости, 25.03.2026
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T11:05:00+03:00
2026-03-25T13:33:00+03:00
новороссийск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
https://ria.ru/20260325/fsb-2082788746.html
https://ria.ru/20260324/fsb-2082555100.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Новороссийск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске

ФСБ предотвратила теракт на учебной базе университета МВД в Новороссийске

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 25 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по региону.
"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт украинских спецслужб в г. Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России… Куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.
Кадры задержания граждан, причастных к поджогам и мошенничеству - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ФСБ показала видео задержания россиян, причастных к поджогам
Вчера, 11:27
По данным ведомства, 21-летний житель Кубани находился под воздействием телефонных мошенников и перевел на так называемый "безопасный счет" денежные средства. После этого лже-правоохранители связались с фигурантом через Telegram и склонили к совершению противоправных действий, со словами, что тому грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ.
Уточняется, что учебной базе Краснодарского университета МВД России не был нанесен ущерб.
В управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не просят передать фотографии своих документов, данные паспорта и банковских карт, а также не привлекают к участию в оперативных и других мероприятиях.
Предотвращение серии терактов в Москве и области - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
24 марта, 09:47
 
НовороссийскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала