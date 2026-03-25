Свищев покинет пост главы федерации керлинга в случае избрания в лыжную - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
10:29 25.03.2026 (обновлено: 11:10 25.03.2026)
Свищев покинет пост главы федерации керлинга в случае избрания в лыжную
© РИА Новости / Алексей Даничев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда покинет пост президента Федерации керлинга России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Свищев возглавляет Федерацию керлинга России с 2010 года. В понедельник он был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
Также Свищев единогласно выдвинут на пост председателя будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Как ранее стало известно РИА Новости, процесс объединения завершится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая состоится в 20-х числах мая.
Источник рассказал, как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации
24 марта, 10:36
 
