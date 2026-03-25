Свищев покинет пост главы федерации керлинга в случае избрания в лыжную

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда покинет пост президента Федерации керлинга России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Также Свищев единогласно выдвинут на пост председателя будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.