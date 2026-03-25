Более 62 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2025 году

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 62,2 тысячи тонн свеклы собрали в Подмосковье в прошлом году, эти данные на 5 956 тонн превышают показатели 2024 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Данные привели в честь Дня свеклы, который отмечают в среду.

Такого роста удалось добиться благодаря региональной поддержке сельхозпроизводителей и современным агротехнологиям. Свекла и другие столовые корнеплоды пользуются большим спросом: только за февраль жители купили больше 5 484 тонн.