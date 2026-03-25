15:07 25.03.2026
В Госдуме рассказали об изменениях в строительстве на сельхозземлях
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923493484_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed5945f68e4417f3d96d563c552d2259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство туристических объектов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
"Теперь для постройки туристических объектов фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство", - сказал Плотников "Парламентской газете".
Парламентарий подчеркнул, что ясные правила возведения туристических объектов на сельхозземлях будут способствовать росту агротуризма, а также повышению доходности фермерских хозяйств.
"Поправки эти давно ждали и фермеры, и люди, увлеченные агротуризмом", - уточнил депутат, отметив при этом, что работа над законопроектом не закончена.
В материале уточняется, что законопроект, вносящий изменения в законодательство, упрощающие перевод земель сельхозназначения в категорию земель, на которых будет возможно строительство инфраструктуры для сельского туризма, прошел первое чтение в Госдуме 18 марта.
Отмечается, что поправки, предлагаемые депутатами, планируется внести в законы о развитии сельского хозяйства, а также в Земельный и Градостроительный кодексы. Ранее фермеры, принимавшие туристов, могли размещать их только в собственных домах, поскольку иное строительство на сельхозземлях запрещено.
"Теперь запреты на строительство предлагают снять частично. Самые важные ограничения, которые касаются застройки пахотных земель, сохранятся и после внесенных изменений. Под застройку для туристов будут выделяться земли сельхозназначения, не приспособленные под сельхозугодья, - это неудобья, земли, заросшие лесом или заболоченная местность", - говорится в публикации.
