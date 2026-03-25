В Госдуме рассказали об изменениях в строительстве на сельхозземлях

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство туристических объектов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Парламентарий подчеркнул, что ясные правила возведения туристических объектов на сельхозземлях будут способствовать росту агротуризма, а также повышению доходности фермерских хозяйств.

"Поправки эти давно ждали и фермеры, и люди, увлеченные агротуризмом", - уточнил депутат, отметив при этом, что работа над законопроектом не закончена.

В материале уточняется, что законопроект, вносящий изменения в законодательство, упрощающие перевод земель сельхозназначения в категорию земель, на которых будет возможно строительство инфраструктуры для сельского туризма, прошел первое чтение в Госдуме 18 марта.

Отмечается, что поправки, предлагаемые депутатами, планируется внести в законы о развитии сельского хозяйства, а также в Земельный и Градостроительный кодексы. Ранее фермеры, принимавшие туристов, могли размещать их только в собственных домах, поскольку иное строительство на сельхозземлях запрещено.