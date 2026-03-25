В Госдуме рассказали об изменениях в строительстве на сельхозземлях
Фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство туристических объектов, сообщил первый зампред комитета Госдумы... РИА Новости, 25.03.2026
Плотников: определять сельхозземли под строительство туробъектов будет район
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство туристических объектов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
"Теперь для постройки туристических объектов фермеры смогут обратиться в район, где определят сельскохозяйственные участки под строительство", - сказал Плотников "Парламентской газете"
.
Парламентарий подчеркнул, что ясные правила возведения туристических объектов на сельхозземлях будут способствовать росту агротуризма, а также повышению доходности фермерских хозяйств.
"Поправки эти давно ждали и фермеры, и люди, увлеченные агротуризмом", - уточнил депутат, отметив при этом, что работа над законопроектом не закончена.
В материале уточняется, что законопроект, вносящий изменения в законодательство, упрощающие перевод земель сельхозназначения в категорию земель, на которых будет возможно строительство инфраструктуры для сельского туризма, прошел первое чтение в Госдуме
18 марта.
Отмечается, что поправки, предлагаемые депутатами, планируется внести в законы о развитии сельского хозяйства, а также в Земельный и Градостроительный кодексы. Ранее фермеры, принимавшие туристов, могли размещать их только в собственных домах, поскольку иное строительство на сельхозземлях запрещено.
"Теперь запреты на строительство предлагают снять частично. Самые важные ограничения, которые касаются застройки пахотных земель, сохранятся и после внесенных изменений. Под застройку для туристов будут выделяться земли сельхозназначения, не приспособленные под сельхозугодья, - это неудобья, земли, заросшие лесом или заболоченная местность", - говорится в публикации.