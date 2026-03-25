Стоимость американской операции против Ирана превысила $30 миллиардов

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Стоимость операции США против Ирана превысила 30 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
С начала операции прошло уже почти четыре недели - 24 дня и почти 20 часов, следует из данных портала Iran War Clock. К этому моменту, по подсчетам другого портала - Iran War Cost Tracker, расходы США составили более 30 миллиардов долларов.
Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.