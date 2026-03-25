03:59 25.03.2026
Раскрыто, кому работодатели чаще всего предлагают стажировки
Раскрыто, кому работодатели чаще всего предлагают стажировки
Работодатели чаще всего предлагают стажировки для входа в профессию поварам, а также упаковщикам и комплектовщикам, выяснила "Авито Работа"
Раскрыто, кому работодатели чаще всего предлагают стажировки

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Работодатели чаще всего предлагают стажировки для входа в профессию поварам, а также упаковщикам и комплектовщикам, выяснила "Авито Работа" (исследование есть у РИА Новости).
"Лидером по доле вакансий со стажировками в первом квартале 2026 года стали повара: на эту профессию приходится 4,8% от общего числа вакансий с упоминанием стажировок. В среднем на этапе стажировки работодатели предлагали кандидатам 70 430 рублей в месяц", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на упаковщиков приходится 3,6% всех вакансий со стажировками. Средние предлагаемые зарплаты составили 60 569 рублей в месяц. Доля стажировок для комплектовщиков составляет 3,2%. При этом в среднем соискатели на стажировке на этой позиции могли получать порядка 77 888 рублей в месяц.
Также в лидерах - продавец-консультант и сотрудник склада. Им на этапе стажировки предлагали в среднем 68 639 и 74 196 рублей в месяц.
В исследовании отмечается, что в разрезе укрупненных профессиональных групп наибольшая доля стажировок приходится на водителей и курьеров - 18,5%. Почти сопоставимый объем формирует склад: на работников складов приходится 17% таких вакансий. Существенную долю занимают работники розничной торговли (15%), а также строители и ремонтники (12%).
"Рынок труда все отчетливее берет курс на подготовку кадров внутри - и цифры это подтверждают: в целом по России работодатели повысили средние предлагаемые зарплаты на стажировках на 18% за год. При этом сами стажировки все чаще предполагают конкурентный уровень зарплатных предложений уже на старте", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова.
Интерес к стажировкам растет и среди соискателей, добавляется в исследовании. За год число откликов на подобные предложения выросло более чем на 9%. Активнее всего кандидаты откликались на стажерские позиции работников торгового зала (+115%), электромонтажников (+110%), электрогазосварщиков (+94%) и маляров (+81%).
