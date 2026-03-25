Теннис
 
15:51 25.03.2026 (обновлено: 16:15 25.03.2026)
"Реал" временно освободит свой стадион для теннисистов
Стадион испанского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" будет переоборудован для проведения тренировок участников теннисного турнира в Мадриде в апреле, РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Теннис, Спорт, Мадрид, Каспер Рууд, Арина Соболенко, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Стадион "Реала" переоборудуют для тренировок участников теннисного турнира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стадион испанского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" будет переоборудован для проведения тренировок участников теннисного турнира в Мадриде в апреле, сообщает Marca.
После домашнего матча чемпионата Испании по футболу с "Алавесом", который пройдет 22 апреля, футбольное поле будет убрано, затем стадион "Реала" подготовят для теннисистов. Мадридская команда проведет серию из трех выездных матчей и вернется на стадион в игре с "Овьедо" 13 мая.
В случае выхода "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов команда сыграет первый матч на выезде, ответная встреча запланирована на 5 или 6 мая, когда теннисные соревнования будут завершены.
Турнир в Мадриде пройдет с 20 апреля по 3 мая. Действующими победителями являются норвежец Каспер Рууд и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
