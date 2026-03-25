13:21 25.03.2026
В Госдуме ответили на вопрос о поездке депутатов в США
Чепа: депутаты Госдумы поедут в США, как только с них снимут санкции

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы поедут в США, как только с них окончательно снимут санкции, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По данным источников газеты "Ведомости", депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Уточняется, что в Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа думцев из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"Как только вопрос с санкциями будет окончательно решен, так поедут", - сказал Чепа.
США в 2022 году ввели санкции, которые применяются в отношении российских правительственных чиновников. Среди них депутаты Госдумы и сенаторы.
