"Заставить подчиниться": в США сделали резкое заявление об Иране

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Дальнейшая эскалация войны США против Ирана грозит Вашингтону катастрофой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
По словам эксперта, это может значительно увеличить издержки для США, особенно если Иран отразит попытку захвата острова Харк. При этом, пояснил отставной военный, даже успех подобной операции не окажет никакого стратегического влияния на ход конфликта, лишь увеличив дальнейшие издержки для американской администрации.
Вчера журналистка Fox News заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Тем временем газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии, но решение еще не принято.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
