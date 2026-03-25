В ВС США будут брать новобранцев с судимостью

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Армия США повысила возрастной порог для новобранцев для сухопутных войск с 35 до 42 лет и упростила набор кандидатов с судимостью за марихуану, следует из обновленного регламента армии, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Максимальный возраст для зачисления на службу (в сухопутные войска - ред.) составляет 42 года. На момент зачисления кандидату не должно исполниться 42 года", - говорится в документе.

"Для лиц с единственной судимостью или вступившим в силу решением суда по делам несовершеннолетних за хранение марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков получение административного допуска больше не требуется", - отмечается в регламенте.

Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах, следует из документа.