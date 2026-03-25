02:55 25.03.2026
В ВС США будут брать новобранцев с судимостью
Армия США повысила возрастной порог для новобранцев для сухопутных войск с 35 до 42 лет и упростила набор кандидатов с судимостью за марихуану, следует из... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:55:00+03:00
В ВС США будут брать новобранцев с судимостью

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Армия США повысила возрастной порог для новобранцев для сухопутных войск с 35 до 42 лет и упростила набор кандидатов с судимостью за марихуану, следует из обновленного регламента армии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Максимальный возраст для зачисления на службу (в сухопутные войска - ред.) составляет 42 года. На момент зачисления кандидату не должно исполниться 42 года", - говорится в документе.
"Для лиц с единственной судимостью или вступившим в силу решением суда по делам несовершеннолетних за хранение марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков получение административного допуска больше не требуется", - отмечается в регламенте.
Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах, следует из документа.
По данным Пентагона на сентябрь 2025 года, общая численность вооруженных сил США составляет около 2,1 миллиона человек. Из них 1,3 миллиона находятся на действительной службе, а остальные - в резерве и национальной гвардии. На долю сухопутных войск, крупнейшего вида вооруженных сил Соединенных Штатов, приходятся порядка 450 тысяч военных.
