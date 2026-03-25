Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение цехам сборки беспилотников, объектам энергетики ВСУ , складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

ВСУ за сутки потеряли 1 360 военнослужащих, три снаряда HIMARS, четыре ракеты "Нептун" и 543 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 475 танков и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц специальной военной автомобильной техники.

На "передовую" попадут все

Попавший в плен в Сумской области украинский военнослужащий Николай Журба заявил на видео Минобороны России, что он оказался на передовой, несмотря на вырезанные из-за перитонита кишки, пробитое легкое и оторванную в ДТП ногу.

Украинскому солдату нужно год выживать на передовой, чтобы попасть в считающиеся элитными беспилотные войска ВСУ, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.

Кроме них

Украинская 112-я бригада территориальной обороны вместо участия в боевых действиях на фронте стала убежищем для киевской "элиты" - активистов, артистов, которые числятся в армии за откаты комбригу Владиславу Косенко, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам представителя силовых структур, сам комбриг, помимо откатов, еще занимается риэлторством, несмотря на запрет, и продает недвижимость в Киевской области

Собеседник агентства уточнил, что в 2024 году Косенко получил орден Богдана Хмельницкого III степени, скорее всего, за то, что решил вопрос с недвижимостью для кого-то из украинского командования.

Военный капеллан на Украине организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу, за свои услуги брал 8,75 тысячи евро, сообщили в офисе генпрокурора.

Неотвратимость наказания

Второй Западный окружной военный суд в среду приступил к рассмотрению уголовного дела командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, сообщили РИА Новости в суде.

Адвокат заочно обвиняемого в теракте Бровди заявила, что с изложенными прокурором фактами не согласна. Прения сторон назначены на пятницу, в их ходе прокурор запросит наказание для командующего силами беспилотных систем ВСУ.

По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области , в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка "Первого канала" Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.

Восемь поджигателей и мошенников

России. Задержаны четыре подростка, совершившие по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе, а также четыре россиянина, причастные к организации работы sim-боксов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ

Задержанные подростки общались с девушками в Telegram , отправляя координаты школ и торговых центров. После этого им звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и угрожали уголовной ответственностью за помощь противнику, склоняя к противоправным действиям под предлогом "проверки антитеррористической защищенности". Организаторы работы sim-боксов, как уточняется, действовали за деньги от зарубежных кураторов.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), части 2 статьи 213 (хулиганство) и статье 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) УК РФ.

Новости с ЛБС

Львиная доля Константиновки ДНР уже находится под контролем ВС России, основные удары операторы беспилотников наносят по целям за городом, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Саныч".

Вторая рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести между селами Волоховка и Бочково в Харьковской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.