Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/spetsoperatsiya-2082904056.html
Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР
Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР - РИА Новости, 25.03.2026
Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T19:00:00+03:00
2026-03-25T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
анна прокофьева
дмитрий волков
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, украина, анна прокофьева, дмитрий волков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram

Спецоперация, 25 марта: ВС России освободили Никифоровку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение цехам сборки беспилотников, объектам энергетики ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
24 марта, 19:00
ВСУ за сутки потеряли 1 360 военнослужащих, три снаряда HIMARS, четыре ракеты "Нептун" и 543 беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 475 танков и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц специальной военной автомобильной техники.

На "передовую" попадут все

Попавший в плен в Сумской области украинский военнослужащий Николай Журба заявил на видео Минобороны России, что он оказался на передовой, несмотря на вырезанные из-за перитонита кишки, пробитое легкое и оторванную в ДТП ногу.
Украинскому солдату нужно год выживать на передовой, чтобы попасть в считающиеся элитными беспилотные войска ВСУ, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.

Кроме них

Украинская 112-я бригада территориальной обороны вместо участия в боевых действиях на фронте стала убежищем для киевской "элиты" - активистов, артистов, которые числятся в армии за откаты комбригу Владиславу Косенко, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам представителя силовых структур, сам комбриг, помимо откатов, еще занимается риэлторством, несмотря на запрет, и продает недвижимость в Киевской области.
Собеседник агентства уточнил, что в 2024 году Косенко получил орден Богдана Хмельницкого III степени, скорее всего, за то, что решил вопрос с недвижимостью для кого-то из украинского командования.
Военный капеллан на Украине организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу, за свои услуги брал 8,75 тысячи евро, сообщили в офисе генпрокурора.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Вчера, 17:56

Неотвратимость наказания

Второй Западный окружной военный суд в среду приступил к рассмотрению уголовного дела командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, сообщили РИА Новости в суде.
Адвокат заочно обвиняемого в теракте Бровди заявила, что с изложенными прокурором фактами не согласна. Прения сторон назначены на пятницу, в их ходе прокурор запросит наказание для командующего силами беспилотных систем ВСУ.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка "Первого канала" Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Вчера, 05:05

Восемь поджигателей и мошенников

Задержаны четыре подростка, совершившие по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московском регионе, а также четыре россиянина, причастные к организации работы sim-боксов, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.
Задержанные подростки общались с девушками в Telegram, отправляя координаты школ и торговых центров. После этого им звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и угрожали уголовной ответственностью за помощь противнику, склоняя к противоправным действиям под предлогом "проверки антитеррористической защищенности". Организаторы работы sim-боксов, как уточняется, действовали за деньги от зарубежных кураторов.
В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 (террористический акт), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), части 2 статьи 213 (хулиганство) и статье 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) УК РФ.

Новости с ЛБС

Львиная доля Константиновки в ДНР уже находится под контролем ВС России, основные удары операторы беспилотников наносят по целям за городом, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Саныч".
Вторая рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести между селами Волоховка и Бочково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командир российского штурмового подразделения с позывным "Лёва" отметил надежность отечественных средств связи в условиях интенсивного огневого контакта, запись его рассказа опубликовало министерство обороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАнна ПрокофьеваДмитрий ВолковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала