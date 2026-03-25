Бойцы "Севера" уничтожили под Харьковом более 20 разведдронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Бойцы группировки "Север" на харьковском направлении за неделю уничтожили более 20 украинских разведдронов и несколько десятков тяжелых гексакоптеров, рассказал РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным "Флеш".

По его словам, ежедневный контроль воздушного пространства и борьбу с беспилотниками ВСУ осуществляют подразделения радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов. Эта система лишает противника возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести разведку, отметил "Флеш".