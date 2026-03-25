Дроны группировки "Север" бьют по маршрутам снабжения ВСУ круглосуточно

БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным маршрутам снабжения ВСУ, с начала марта уничтожив более 45 целей в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник группы огневого поражения с позывным "Карта".

"Для поражения целей расчёты использовали ударные FPV-дроны с осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями. Удары наносились в круглосуточном режиме — как в дневное, так и в ночное время — по выявленным маршрутам подвоза материальных средств", — отметил "Карта".