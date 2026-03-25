Боец рассказал об огневом контроле ВС России в Константиновке

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Львиная доля Константиновки в ДНР уже находится под контролем ВС России и основные удары операторы беспилотников наносятся по целям за городом, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем "Южной" группировки с позывным "Саныч".

"Сейчас львиная доля взята нашими войсками, поэтому мы больше "работаем" за Константиновкой", - сообщил "Саныч".

Боец уточнил, что основная цель в Константиновке - это логистика противника, а также пункты управления дронами и личный состав ВСУ

"Вот этой ночью мой напарник поразил укрытие личного состава в помещении - "в елочку" (точно по прицелу - ред.) вошел. Днем ранее я удачно "отработал" пункт управления БПЛА противника - тоже "в елочку", это было в Кондратьевке, самое начало Дружковки", - добавил собеседник агентства.

По его словам, дистанции более 40 километров и попытки противодействия в воздухе не уменьшают эффективность ударов российских войск по тыловым целям ВСУ.

В распоряжении агентства имеются кадры объективного контроля уничтожения целей противника в районе Константиновки.