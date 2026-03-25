ВС России уничтожили танк ВСУ на Добропольском направлении

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Центр" уничтожили танк и артиллерийское орудие формирований ВСУ на добропольском направлении СВО, сообщило министерство обороны России.

"Проведя доразведку, расчет БПЛА "ZALA" оперативно передал координаты для нанесения огневого поражения на пункт управления дивизии. Командованием было принято решение об уничтожении выявленных вражеских целей барражирующим боеприпасом "Ланцет", - сообщили в российском оборонном ведомстве.