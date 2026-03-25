https://ria.ru/20260325/spetsoperatsiya-2082748665.html
Боец отметил надежность отечественных средств связи в боевых условиях
2026-03-25T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Командир российского штурмового подразделения с позывным "Лёва" отметил надежность отечественных средств связи в условиях интенсивного огневого контакта, запись его рассказа опубликовало министерство обороны России.
В оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали об освобождении сети опорных пунктов ВСУ
в Запорожской области
. Российские бойцы зашли в тыл противнику, где взяли под контроль дорожный перекресток, перерезав пути подвоза боеприпасов и ротации живой силы ВСУ. Командир штурмового подразделения "Лева" рассказал, какую роль сыграли в работе российских штурмовиков отечественные средства связи, добавили в Минобороны РФ.
"Нам выдали связь отечественного производства вместе с выносами, зарядными устройствами, всем полным комплектом. Каждый военнослужащий был на связи. Когда заняли опорный пункт, выставили вынос — связь была постоянная и устойчивая. Я слышал, как двигаются группы, как действуют на других флангах", - подчеркнул российский военнослужащий.
"Лева" рассказал, как группа российских военнослужащих выполняла боевую задачу.
"Скрытно приблизились к позициям противника и начали планомерную зачистку. Из-за того, что враг нас не ждал, мы резким накатом уничтожили всю живую силу противника. Как закрепились на этих позициях, доложили командиру", - добавил боец ВС РФ.
По его словам, противник понял, что потерял контроль над этим участком местности, и предпринял около десяти попыток контратак.
"Однако это им не помогло, и все их действия были напрасны", - отметил боец ВС РФ.
Освобождение сети опорных пунктов и контроль над перекрестком лишили противника возможности безопасно маневрировать резервами, обеспечив условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток" в Запорожской области, подчеркнули в Минобороны РФ.