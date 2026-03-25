Боец отметил надежность отечественных средств связи в боевых условиях

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Командир российского штурмового подразделения с позывным "Лёва" отметил надежность отечественных средств связи в условиях интенсивного огневого контакта, запись его рассказа опубликовало министерство обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали об освобождении сети опорных пунктов ВСУ Запорожской области . Российские бойцы зашли в тыл противнику, где взяли под контроль дорожный перекресток, перерезав пути подвоза боеприпасов и ротации живой силы ВСУ. Командир штурмового подразделения "Лева" рассказал, какую роль сыграли в работе российских штурмовиков отечественные средства связи, добавили в Минобороны РФ.

"Нам выдали связь отечественного производства вместе с выносами, зарядными устройствами, всем полным комплектом. Каждый военнослужащий был на связи. Когда заняли опорный пункт, выставили вынос — связь была постоянная и устойчивая. Я слышал, как двигаются группы, как действуют на других флангах", - подчеркнул российский военнослужащий.

"Лева" рассказал, как группа российских военнослужащих выполняла боевую задачу.

"Скрытно приблизились к позициям противника и начали планомерную зачистку. Из-за того, что враг нас не ждал, мы резким накатом уничтожили всю живую силу противника. Как закрепились на этих позициях, доложили командиру", - добавил боец ВС РФ.

По его словам, противник понял, что потерял контроль над этим участком местности, и предпринял около десяти попыток контратак.

"Однако это им не помогло, и все их действия были напрасны", - отметил боец ВС РФ.