Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку

ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Расчеты БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Южная" применили новый отечественный тяжелый гексакоптер "Гекса-кран", который превзошел украинские аналоги во время боев за Константиновку, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гера".

Собеседник агентства уточнил, что этот дрон оснащен системой, которая считывает рельеф местности и не зависит от использования GPS-систем.

"Здесь стоит две системы позиционирования, одна под GPS, другая по рельефу местности. Стоит лидар, который читает картографию, но карты загружаются только для маршрута, а так она сама ориентируется по рельефу местности", — пояснил командир взвода.