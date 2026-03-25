Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку - РИА Новости, 25.03.2026
05:05 25.03.2026
Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку
Расчеты БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Южная" применили новый отечественный тяжелый гексакоптер "Гекса-кран", который... РИА Новости, 25.03.2026
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мар — РИА Новости. Расчеты БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Южная" применили новый отечественный тяжелый гексакоптер "Гекса-кран", который превзошел украинские аналоги во время боев за Константиновку, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гера".
"Этот борт отработал, все штатно. Сейчас мы его вытащили на обслуживание, осматриваем, делаем записи, доработки и сейчас опять обратно на боевую работу пойдет. Это, получается, наша отечественная разработка более технологична, чем "Баба-Яга", за счет системы, которой не нужен GPS", - рассказал "Гера".
Собеседник агентства уточнил, что этот дрон оснащен системой, которая считывает рельеф местности и не зависит от использования GPS-систем.
"Здесь стоит две системы позиционирования, одна под GPS, другая по рельефу местности. Стоит лидар, который читает картографию, но карты загружаются только для маршрута, а так она сама ориентируется по рельефу местности", — пояснил командир взвода.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что новый тяжелый российский беспилотник "Гекса-кран" применяется группировкой "Южная" в ходе боев за Константиновку.
Расчет БПЛА ВС России уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном
Вчера, 04:23
 
