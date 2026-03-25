Расчет БПЛА ВС России уничтожил передовой узел связи ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили передовой узел связи ВСУ под оккупированным украинскими боевиками Херсоном, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Разведывательный дрон 18-й общевойсковой армии "Днепра" выявил за Херсоном передовой узел связи ВСУ. Командование передало координаты цели расчету ударных FPV-БПЛА самолетного типа. Бойцы подготовили к работе "Молнию-2" и оперативно запустили его со стартовой точки.
"Да, пуск прошел штатно. Сход нормальный", — сказал корреспонденту взявший на себя управление беспилотником командир расчета с позывным "Подвох".
Благодаря близости позиций к реке Днепр и, как следствие, к подконтрольной врагу территории операторы БПЛА быстро и успешно преодолели зону радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Успешную ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля.
По данным Минобороны, за минувшие сутки в зоне действий "Днепра" ВСУ потеряли более 50 военных, боевую бронемашину и три станции РЭБ.
