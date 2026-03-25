Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилых домах столицы проводят специалисты АО "Мосгаз" в соответствии с утвержденными графиками, в случае выявления проблем они приостанавливают газоснабжение до устранения неисправности, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Техобслуживание ВДГО в жилых домах столицы проводят специалисты АО "Мосгаз" в соответствии с утвержденными графиками, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления проблем специалисты АО "Мосгаз" приостанавливают газоснабжение.

"Согласно пунктам №77 и 80 правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, это делают только в тех случаях, когда эксплуатация оборудования небезопасна. Газоснабжение восстановят, как только мастера устранят нарушения", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что для москвичей также работают голосовой помощник "Алиса" и боты в мессенджерах Telegram и Мax. Они не только помогут узнать точную дату планового осмотра газового оборудования в квартире, но и сообщат о нем за неделю и за сутки.

"Напоминания о предстоящей проверке ВДГО на информационных досках и дверях подъездов размещает управляющая компания. Она же за 20 дней направляет уведомления о том, что в определенную дату будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - говорится в сообщении.