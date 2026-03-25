Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования - РИА Новости, 26.03.2026
11:59 25.03.2026 (обновлено: 17:42 26.03.2026)
Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования
Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования - РИА Новости, 26.03.2026
Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования
Техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилых домах столицы проводят специалисты АО "Мосгаз" в соответствии с утвержденными... РИА Новости, 26.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
москва
https://ria.ru/20260325/yuzao-2083104433.html
https://realty.ria.ru/20260324/moskva-2082545316.html
москва
мосгаз, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Москва
Москвичам рассказали о правилах проверки газового оборудования

«Мосгаз» проводит техобслуживание ВДГО в жилых домах Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы стоит перед жилым домом
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) в жилых домах столицы проводят специалисты АО "Мосгаз" в соответствии с утвержденными графиками, в случае выявления проблем они приостанавливают газоснабжение до устранения неисправности, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Техобслуживание ВДГО в жилых домах столицы проводят специалисты АО "Мосгаз" в соответствии с утвержденными графиками, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте предприятия", - говорится в сообщении.
Рабочий во время укладки труб нового водовода - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Около 14 км водных сетей реконструировали в ЮЗАО в 2025 году
Вчера, 08:00
Отмечается, что в случае выявления проблем специалисты АО "Мосгаз" приостанавливают газоснабжение.
"Согласно пунктам №77 и 80 правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, это делают только в тех случаях, когда эксплуатация оборудования небезопасна. Газоснабжение восстановят, как только мастера устранят нарушения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что для москвичей также работают голосовой помощник "Алиса" и боты в мессенджерах Telegram и Мax. Они не только помогут узнать точную дату планового осмотра газового оборудования в квартире, но и сообщат о нем за неделю и за сутки.
"Напоминания о предстоящей проверке ВДГО на информационных досках и дверях подъездов размещает управляющая компания. Она же за 20 дней направляет уведомления о том, что в определенную дату будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - говорится в сообщении.
Поясняется, что на официальном сайте АО "Мосгаз" есть раздел "Газ: безопасно и комфортно", где представлены материалы по безопасному использованию газа в быту, техническому обслуживанию оборудования и противодействию лжегазовикам. Кроме того, в разделе имеется виджет для уточнения даты проверки по адресу пользователя и ссылки на услуги службы сервиса по установке и ремонту газовых приборов.
Дом 2 на улице 1812 года в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В Москве отремонтировали более 30 жилых домов с медальонами на фасадах
24 марта, 09:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосгазМосква
 
 
