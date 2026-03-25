Госдеп выделил средства украинской компании на ведение соцсетей на русском
Госдепартамент США с 2018 года выделил более 1,4 миллиона долларов украинской компании Republic Strategic Communications на услуги по управлению соцсетями на... РИА Новости, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Госдепартамент США с 2018 года выделил более 1,4 миллиона долларов украинской компании Republic Strategic Communications на услуги по управлению соцсетями на русском языке, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные документы.
Основной контракт был заключен в 2018 году, позднее сотрудничество продолжилось в рамках новых соглашений, включая заказы 2024-2026 годов.
Общая сумма по восьми заказам составила 1,436 миллиона долларов. При этом примерно 591 тысяча долларов были выделены после февраля 2022 года.
Контракты оформлялись через закупочный офис госдепартамента во Франкфурте, а среди мест выполнения работ указывалась, в частности, Бельгия
. В марте 2026 года посольство США
в Брюсселе
отдельно заказало краткосрочную поддержку русскоязычных соцсетей.
Как выяснило РИА Новости, Republic Strategic Communications зарегистрирована в Киеве
и принадлежит гражданке Украины
Наталии Попович. В компании работают от трех до шести человек.
Согласно открытым данным, выручка компании в 2023 году составила около 13 миллионов гривен (примерно 297 тысяч долларов). При этом, как подсчитало РИА Новости на основе контрактных данных, среднегодовой объем поступлений по соглашениям с госдепартаментом США - около 180 тысяч долларов, что составляет значительную часть выручки компании.