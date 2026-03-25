15:46 25.03.2026
Приближению соглашения по Украине мешает позиция Зеленского, считают в ГД
Приближению соглашения по Украине мешает позиция Зеленского, считают в ГД

Депутат Чепа: приближению соглашения по Украине мешает позиция Зеленского

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о близости соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта кажется преждевременным, несмотря на усилия Вашингтона, этому процессу мешает позиция Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Трамп во вторник заявил, что США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
США приближаются к возможному урегулированию на Украине, заявил Трамп
24 марта, 21:49
"Трамп по-прежнему пытается убедить Зеленского в необходимости оставить Донбасс. Но, к сожалению, позиция украинского лидера на текущее время совершенно другая. Поэтому заявление Трампа о близости урегулирования и встрече президентов кажется преждевременным", - сказал Чепа интернет-изданию Lenta.Ru.
Политик добавил, что на данный момент не может разделить оптимизм президента США касательно урегулирования противостояния.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Трамп вновь заявил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным
20 марта, 18:47
 
