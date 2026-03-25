Французский евродепутат пригрозила Сийярто судом за сговор с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Французский евродепутат от группы Renew Валери Айе пригрозила в Европарламенте министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и всем крупным евроскептическим партиям в ЕС судом за государственную измену и сговор с врагом из-за их якобы хороших отношений с Россией.