Французский евродепутат пригрозила Сийярто судом за сговор с Россией

БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Французский евродепутат от группы Renew Валери Айе пригрозила в Европарламенте министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и всем крупным евроскептическим партиям в ЕС судом за государственную измену и сговор с врагом из-за их якобы хороших отношений с Россией.
"Венгрия Виктора Орбана не просто отстаивает иную политическую линию. Она занимается настоящим саботажем европейского единства. И давайте скажем это прямо: кому выгоден этот саботаж? Только Владимиру Путину. Раньше у нас были подозрения, а теперь у нас есть доказательство в лице министра иностранных дел Венгрии… И я, кстати, напомню, что подобные действия в наших государствах-членах могли бы повлечь осуждение за государственную измену, сговор с врагом или посягательство на фундаментальные интересы нации", - сказала она.
Кроме того, Айе обвинила в том же самом немецкую AfD, французскую RN, венгерскую Fidesz и испанскую Vox.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.