https://ria.ru/20260325/sijjarto-2082845022.html
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии
2026-03-25T15:13:00+03:00
в мире
венгрия
россия
брюссель
петер сийярто
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330323_407:26:1660:731_1920x0_80_0_0_7fa07fe0b3294795be4a2e03c597fd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330323_64:0:1596:1149_1920x0_80_0_0_473d0dea813d5bae54829d205d8aa4cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сийярто: Брюссель участвует во вмешательстве спецслужб в выборы в Венгрии
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Брюссель активно участвует во вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии, поскольку глава европейской дипломатии Кая Каллас вторит сообщениям западных СМИ о якобы передаче Венгрией РФ сведений о заседаниях глав МИД стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газета Washington Post
ранее утверждала, что Сийярто
якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову
во время перерывов на заседаниях ЕС
. В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.
"Стало совершенно ясно, что Брюссель
также является активным участником этого вмешательства спецслужб. Потому что... пресс-секретарь Еврокомиссии
заявил, что верховный представитель по иностранным делам поговорит со мной о том, почему я разговаривал с министром иностранных дел России
во время перерыва между заседаниями совета ЕС", - приводит слова Сийярто агентство MTI
.
Министр подчеркнул, что, несмотря ни на чье вмешательство, Венгрия не готова отказываться от национальных интересов.
"Я действительно не знаю, они не понимают? Я вчера ясно это сказал. Когда на заседаниях совета глав МИД стран ЕС принимаются решения, они влияют на возможности сотрудничества Венгрии со странами, не входящими в ЕС, например, в области энергетики, безопасности, политического сотрудничества, экономики, и совершенно естественно, что мы консультируемся с этими странами, при необходимости до заседания Совета, при необходимости после заседания Совета", - отметил он.
По словам Сийярто, он проводит такие консультации не только с главой МИД РФ, но и с США
, Турцией
, Сербией
, Китаем
, странами Юго-Восточной Азии
и Африки
, если это отвечает венгерским интересам.