Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии - РИА Новости, 25.03.2026
15:13 25.03.2026
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии - РИА Новости, 25.03.2026
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии
Брюссель активно участвует во вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии, поскольку глава европейской дипломатии Кая Каллас вторит сообщениям... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T15:13:00+03:00
2026-03-25T15:13:00+03:00
в мире
венгрия
россия
брюссель
петер сийярто
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
в мире, венгрия, россия, брюссель, петер сийярто, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии

Сийярто: Брюссель участвует во вмешательстве спецслужб в выборы в Венгрии

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 мар - РИА Новости. Брюссель активно участвует во вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии, поскольку глава европейской дипломатии Кая Каллас вторит сообщениям западных СМИ о якобы передаче Венгрией РФ сведений о заседаниях глав МИД стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. В понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.
Захарова прокомментировала публикации о якобы звонках Сиярто Лаврову
21 марта, 18:41
"Стало совершенно ясно, что Брюссель также является активным участником этого вмешательства спецслужб. Потому что... пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что верховный представитель по иностранным делам поговорит со мной о том, почему я разговаривал с министром иностранных дел России во время перерыва между заседаниями совета ЕС", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Министр подчеркнул, что, несмотря ни на чье вмешательство, Венгрия не готова отказываться от национальных интересов.
"Я действительно не знаю, они не понимают? Я вчера ясно это сказал. Когда на заседаниях совета глав МИД стран ЕС принимаются решения, они влияют на возможности сотрудничества Венгрии со странами, не входящими в ЕС, например, в области энергетики, безопасности, политического сотрудничества, экономики, и совершенно естественно, что мы консультируемся с этими странами, при необходимости до заседания Совета, при необходимости после заседания Совета", - отметил он.
По словам Сийярто, он проводит такие консультации не только с главой МИД РФ, но и с США, Турцией, Сербией, Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Африки, если это отвечает венгерским интересам.
В Венгрии назвали сообщения о якобы звонках Сийярто Лаврову ложью
21 марта, 23:14
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельПетер СийяртоКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
