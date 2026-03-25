Швыткин планировал участвовать в праймериз "Единой России"

КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, скоропостижно скончавшийся 23 марта в Москве, планировал участие в предварительном отборе кандидатов партии "Единая Россия" в депутаты, рассказали РИА Новости в красноярском отделении ЕР.
"Юрий Николаевич Швыткин планировал принять участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в ближайшую региональную неделю. С помощью данной процедуры партия проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней, участие в ней – обязательная норма для всех кандидатов от "Единой России". Регистрация участников стартовала 11 марта и продлится до 30 апреля", - сказала собеседница агентства.
В реготделении также уточнили, что список победителей будет определен путем всенародного голосования в конце мая, а окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на съезде партии в июне.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Захоронят Швыткина 27 марта на Аллее Славы в Красноярске.
Прощание со Швыткиным пройдет 26 марта
Вчера, 08:29