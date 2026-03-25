Шойгу предупредил о последствиях выведения из строя водных объектов в Иране

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выведение из строя водоопреснительных объектов в странах Персидского залива и Иране приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, многомиллионному потоку беженцев, последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Стороны конфликта "публично заявили о готовности наносить удары по критическим объектам инфраструктуры региона, включая системы электро- и водоснабжения, от которых в условиях крайне засушливого климата зависят жизни десятков миллионов людей", отметил Шойгу , слова которого приводит пресс-службааппарата Совбеза РФ

Он оценил последствия возможных ударов по опреснительным станциям.

"Выведение из строя водно-опреснительной инфраструктуры приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, остановке систем здравоохранения и, как следствие, к многомиллионному потоку беженцев. Последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока", - сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Сегодня в странах Персидского залива Иране производится до 40% мирового объема опресненной воды, отметил Шойгу. В зоне конфликта проживают более 155 миллионов человек, и жизнь многих из них почти полностью зависит от опресненной воды, поскольку ее доля в питьевом балансе превышает 90%, отметил он.

"К примеру, минимальный суточный объем воды на одного человека в арабских странах Персидского залива составляет 300 литров. Математика потребления проста - для 65,5 миллиона человек надо почти 20 миллионов кубометров пресной воды в сутки. Их обеспечивают более 170 стратегических опреснительных станций, ежесуточное энергопотребление которых более 300 тысяч баррелей нефти", - добавил Шойгу.

По его словам, в мире на сегодняшней день не существует транспортной системы, которая могла бы в доставить такое количество воды на территорию государств Персидского залива, общая площадь которых превышает 2,7 миллиона квадратных километров, а оценка стратегических запасов воды варьируется от 7 до 14 дней.