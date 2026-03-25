18:42 25.03.2026 (обновлено: 19:28 25.03.2026)
Шойгу предупредил о последствиях выведения из строя водных объектов в Иране
Шойгу предупредил о последствиях выведения из строя водных объектов в Иране
Выведение из строя водоопреснительных объектов в странах Персидского залива и Иране приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, многомиллионному... РИА Новости, 25.03.2026
В мире, Иран, Сергей Шойгу, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Ближний Восток
Шойгу предупредил о последствиях выведения из строя водных объектов в Иране

Шойгу: выведение из строя объектов опреснения в Иране приведет к потоку беженцев

© REUTERS / Majid AsgaripourДым поднимается после удара в Тегеране
Дым поднимается после удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выведение из строя водоопреснительных объектов в странах Персидского залива и Иране приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, многомиллионному потоку беженцев, последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Стороны конфликта "публично заявили о готовности наносить удары по критическим объектам инфраструктуры региона, включая системы электро- и водоснабжения, от которых в условиях крайне засушливого климата зависят жизни десятков миллионов людей", отметил Шойгу, слова которого приводит пресс-службааппарата Совбеза РФ.
Он оценил последствия возможных ударов по опреснительным станциям.
"Выведение из строя водно-опреснительной инфраструктуры приведет к стремительному обезвоживанию крупных городов, остановке систем здравоохранения и, как следствие, к многомиллионному потоку беженцев. Последствия выйдут далеко за пределы Ближнего Востока", - сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Сегодня в странах Персидского залива и Иране производится до 40% мирового объема опресненной воды, отметил Шойгу. В зоне конфликта проживают более 155 миллионов человек, и жизнь многих из них почти полностью зависит от опресненной воды, поскольку ее доля в питьевом балансе превышает 90%, отметил он.
"К примеру, минимальный суточный объем воды на одного человека в арабских странах Персидского залива составляет 300 литров. Математика потребления проста - для 65,5 миллиона человек надо почти 20 миллионов кубометров пресной воды в сутки. Их обеспечивают более 170 стратегических опреснительных станций, ежесуточное энергопотребление которых более 300 тысяч баррелей нефти", - добавил Шойгу.
По его словам, в мире на сегодняшней день не существует транспортной системы, которая могла бы в доставить такое количество воды на территорию государств Персидского залива, общая площадь которых превышает 2,7 миллиона квадратных километров, а оценка стратегических запасов воды варьируется от 7 до 14 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
В миреИранСергей ШойгуВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияБлижний Восток
 
 
