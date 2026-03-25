В Севастополе восстановили тепловые контуры домов, поврежденных взрывом - РИА Новости, 25.03.2026
19:57 25.03.2026
В Севастополе восстановили тепловые контуры домов, поврежденных взрывом
Окна двух сильно пострадавших от взрыва домов в Севастополе закрыли временно пленкой, восстановив тепловой контур, рассказал журналистам координатор волонтеров, РИА Новости, 25.03.2026
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв и обрушение дома в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Окна двух сильно пострадавших от взрыва домов в Севастополе закрыли временно пленкой, восстановив тепловой контур, рассказал журналистам координатор волонтеров, глава комитета Заксобрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов.
«
" В 20-м доме, начиная со второго подъезда, также восстановлен тепловой контур, полностью работают все коммунальные системы... В 14-м доме (где на первом этаже в квартире первого подъезда произошел взрыв – ред.) восстановлено все, кроме первого подъезда, который расселен" , - рассказал Харламов.
Он рассказал, что поврежденные или разбитые проемы временно затягиваются пленкой.
Взрыв произошел в доме №14 по улице Корчагина в Севастополе вечером 23 марта. Эпицентр находился на балконе квартиры на 1 этаже, от взрыва разрушились квартиры первого подъезда дома, от взрывной волны сильно пострадали квартиры дома №20, в них начался пожар. При взрыве погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах. В среду СК региона сообщил, что 20-летний сын погибшей, который числился пропавшим без вести, погиб при взрыве. Возбуждено уголовное дело. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, версия взрыва бытового газа исключена.
Девочка из квартиры в Севастополе, где произошел взрыв, рассказала о ЧП
Вчера, 19:53
 
