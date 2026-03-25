Более ста квартир получили повреждения при взрыве в Севастополе
17:20 25.03.2026
Более ста квартир получили повреждения при взрыве в Севастополе
происшествия
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв и обрушение дома в севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Более 100 квартир в 11 домах повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах серьезные разрушения, в восьми домах частично нарушено остекление, сообщила РИА Новости глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина.
"Домов пострадало – три в ЧС, и еще восемь. Люди сами обращаются по поводу повреждений. Квартир (пострадало - ред.) больше сотни, где-то 110", - сказала журналистам Фалина.
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

В восьми домах, которые находятся в отдалении, пострадало местами только остекление, отметила она. Основные разрушения от взрывной волны коснулись квартир в трех домах, они упомянуты в указе губернатора о ЧС регионального масштаба, отметила она.
В ночь на вторник в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. В результате погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте от 12 до 23 лет находятся в больнице с различными травмами. В среду СК сообщил, что при взрыве также погиб 20-летний юноша, который числился без вести пропавшим. Возбуждено уголовное дело. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, версия взрыва бытового газа исключена. В регионе был введен режим ЧС.
В Севастополе начали работы по восстановлению жилья, поврежденного взрывом
