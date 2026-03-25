Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Более ста квартир получили повреждения при взрыве в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Более 100 квартир в 11 домах повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах серьезные разрушения, в восьми домах частично нарушено остекление, сообщила РИА Новости глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина.

"Домов пострадало – три в ЧС, и еще восемь. Люди сами обращаются по поводу повреждений. Квартир (пострадало - ред.) больше сотни, где-то 110", - сказала журналистам Фалина.

В восьми домах, которые находятся в отдалении, пострадало местами только остекление, отметила она. Основные разрушения от взрывной волны коснулись квартир в трех домах, они упомянуты в указе губернатора о ЧС регионального масштаба, отметила она.