Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/sevastopol-2082793680.html
В Севастополе после взрыва восстановили подачу газа в 87 квартир
В Севастополе после взрыва восстановили подачу газа в 87 квартир
Восстановлена подача газа в 87 квартир в пострадавших от взрыва домах в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.03.2026
происшествия
севастополь
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082596183_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_ae1dd8d6a132e72684fb65691bccfa93.jpg
https://ria.ru/20260325/sevastopol-2082778531.html
https://ria.ru/20260324/zevs-2082719565.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082596183_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_eb3030dc022f932fbffb70c0f4e1abbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Севастополе восстановили подачу газа в 87 пострадавших от взрыва квартир

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Восстановлена подача газа в 87 квартир в пострадавших от взрыва домах в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Во вторник в доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошел взрыв, поврежденными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошел пожар.
"Восстановлена подача газа в 80 квартир дома №14. По дому №20 выполнены ремонтно-восстановительные работы на фасадном газопроводе - 89 метров газопровода; Восстановлена подача газа в семь квартир (один подъезд). В настоящее время проводятся работы по дальнейшему восстановлению подачи газа в квартиры, не пострадавшие от разрушений", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, аварийно-диспетчерская служба обеспечивает круглосуточное дежурство на сетях газоснабжения в данном районе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала