Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Архивное фото

Сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины прокомментировал случившееся

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, рассказал РИА Новости, что не знает, что именно там случилось.

"Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком", — сказал Иван Родиков.

Сам он проживает с семьей по другому адресу. Его брат по-прежнему числится в списке пропавших.

Взрыв прогремел на первом этаже дома на улице Павла Корчагина поздно вечером 23 марта. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили травмы. Двадцатилетнего сына хозяйки пока не нашли.

Из-за взрыва загорелись как минимум 20 квартир в соседнем доме, всего пострадали семь домов. По последним данным, в больницах находятся десять пострадавших, из них трое детей.