Сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины прокомментировал случившееся
10:30 25.03.2026 (обновлено: 12:34 25.03.2026)
Сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины прокомментировал случившееся
Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, рассказал РИА Новости, что не знает, что именно там случилось.
происшествия
севастополь
взрыв и обрушение дома в севастополе
Происшествия, Севастополь, Взрыв и обрушение дома в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Сын женщины, погибшей при взрыве в жилом доме в Севастополе, рассказал РИА Новости, что не знает, что именно там случилось.
"Я понятия не имею, что там случилось. Идет следствие. Для меня самого это стало шоком", — сказал Иван Родиков.
Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации
Вчера, 10:02
Сам он проживает с семьей по другому адресу. Его брат по-прежнему числится в списке пропавших.
Взрыв прогремел на первом этаже дома на улице Павла Корчагина поздно вечером 23 марта. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет получили травмы. Двадцатилетнего сына хозяйки пока не нашли.
Из-за взрыва загорелись как минимум 20 квартир в соседнем доме, всего пострадали семь домов. По последним данным, в больницах находятся десять пострадавших, из них трое детей.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о незаконном хранении взрывчатки.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

