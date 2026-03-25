Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в жилом доме в Севастополе 14-летняя девочка находится в реанимации, сообщил РИА Новости ее брат Иван Родиков.

Во вторник в результате взрыва в жилом доме в Севастополе погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын пропал без вести.

"Состояние сестер разное. Они в больнице. Одна находится в реанимации", - сказал Родиков.

Сам он проживает с семьей по другому адресу. Его брат по-прежнему числится в списке пропавших.

Ранее глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин сообщил РИА Новости, что состояние пострадавшей 14-летней девочки при взрыве в доме в Севастополе тяжелое, за её жизнь борются медики.