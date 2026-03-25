Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации
Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации - РИА Новости, 25.03.2026
Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации
Пострадавшая при взрыве в жилом доме в Севастополе 14-летняя девочка находится в реанимации, сообщил РИА Новости ее брат Иван Родиков.
2026-03-25T10:02:00+03:00
2026-03-25T10:02:00+03:00
2026-03-25T13:12:00+03:00
происшествия, севастополь, взрыв и обрушение дома в севастополе
Происшествия, Севастополь, Взрыв и обрушение дома в Севастополе
Девочка, пострадавшая при взрыве в Севастополе, остается в реанимации
В Севастополе 14-летняя девочка, пострадавшая при взрыве, остается в реанимации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в жилом доме в Севастополе 14-летняя девочка находится в реанимации, сообщил РИА Новости ее брат Иван Родиков.
Во вторник в результате взрыва в жилом доме в Севастополе
погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын пропал без вести.
"Состояние сестер разное. Они в больнице. Одна находится в реанимации", - сказал Родиков.
Сам он проживает с семьей по другому адресу. Его брат по-прежнему числится в списке пропавших.
Ранее глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин сообщил РИА Новости, что состояние пострадавшей 14-летней девочки при взрыве в доме в Севастополе тяжелое, за её жизнь борются медики.
В доме по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.