Юношеская сборная России по футболу обыграла иорданцев в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:41 25.03.2026 (обновлено: 18:12 25.03.2026)
Юношеская сборная России по футболу обыграла иорданцев в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу обыграла иорданцев в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Юношеская сборная России по футболу обыграла иорданцев в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2010 года рождения, переиграла сверстников из команды Иордании в первом из двух запланированных... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T17:41:00+03:00
2026-03-25T18:12:00+03:00
Юношеская сборная России по футболу обыграла иорданцев в товарищеском матче

Юношеская сборная РФ по футболу обыграла команду из Иордании со счетом 2:1

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2010 года рождения, переиграла сверстников из команды Иордании в первом из двух запланированных товарищеских матчей.
Встреча прошла в среду в рамках тренировочного сбора россиян в турецкой Анталье и завершилась волевой победой россиян со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Ратмир Лукьянов (70-я и 83-я минуты).
Вторая встреча пройдет также в Анталье 30 марта.
Матьё Дебен - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города
Вчера, 17:38
 
