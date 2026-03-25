Сборная России по футзалу проведет товарищеские матчи с командой Киргизии

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграет два товарищеских матча с национальной командой Киргизии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встречи состоятся 11 и 13 апреля в Бишкеке и начнутся в 17:30 и 16:30 мск соответственно. Команда соберется 7 апреля в Подмосковье и 9 апреля вылетит в Бишкек. Сборные России и Киргизии ранее провели между собой четыре матча. Во всех встречах победу праздновала российская команда с разницей мячей 24:4.
"Сборная Киргизии не нуждается в представлении. Это крепкая команда, матчи с которой всегда выдаются упорными, напряженными и зрелищными. Уровень сопротивления и единоборств в матчах будет совсем иной, нежели у нас в России. Мы уже играли с Киргизией и знаем, что просто так свистеть там никто не будет. Идут единоборства, силовая борьба, агрессия. Все это станет для нас отличной проверкой в боевых условиях реальной конкуренции", - сказал старший тренер сборной России по футзалу Бесо Зоидзе.
В рейтинге ФИФА сборная России по футзалу располагается на седьмой строчке, сборная Киргизии - на 43-й.
ФИФА хочет включить футзал и пляжный футбол в программу Олимпиады
10 апреля 2025, 01:13