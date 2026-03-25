Треть россиян хранят сбережения "под подушкой" - РИА Новости, 25.03.2026
04:43 25.03.2026
Треть россиян хранят сбережения "под подушкой"
Треть россиян хранят сбережения "под подушкой" - РИА Новости, 25.03.2026
Треть россиян хранят сбережения "под подушкой"
Треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом", поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T04:43:00+03:00
2026-03-25T04:43:00+03:00
экономика
инна солдатенкова
банки.ру
экономика, инна солдатенкова, банки.ру
Экономика, Инна Солдатенкова, Банки.ру
Треть россиян хранят сбережения "под подушкой"

РИА Новости: треть россиян хранят свои сбережения дома

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом", поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены, говорится в исследовании "Банки.ру" для РИА Новости.
"Согласно опросу, хранить наличные деньги дома предпочитают 34%. Россияне считают этот способ размещения сбережений удобным для контроля трат и быстрой реакции на перемены. Опережают "живые" рубли только вклады и накопительные счета, которые стали абсолютными лидерами среди всех способов накоплений – их выбрали 54% россиян", - отмечает руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
Правительство хочет, чтобы 40% сбережений россиян были долгосрочными
Солдатенкова поясняет, что такое распределение связано с тем, что депозиты компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства. Если в марте 2025 года максимальные ставки по ним в базе "Банки.ру" приближались к 22,5% годовых, то в марте 2026 года - к 16% годовых, а средний уровень по ним сейчас – несколько больше 10% годовых.
Также общий тренд на консервативную стратегию сохранения средств подтверждает и рост средней суммы вкладов: по итогам января-февраля 2026 года средняя сумма депозита, открытого онлайн на "Банки.ру", достигла 737 тысяч рублей - вдвое больше, чем годом ранее.
"Для тех, кто хочет иметь оперативный доступ к деньгам, альтернативой хранению средств "под матрасом" являются накопительные счета, которые могут дать сопоставимую с депозитами доходность (особенно при использовании приветственных ставок и акций банков совместно с партнерами - финансовыми платформами), но с большей гибкостью в части управления своими деньгами", - порекомендовала Солдатенкова.
Эксперт рассказала о налоговом вычете по долгосрочным сбережениям
ЭкономикаИнна СолдатенковаБанки.ру
 
 
