15:07 25.03.2026 (обновлено: 15:20 25.03.2026)
Шведский самолет-разведчик четыре часа летает над Черным морем
© Фото : Peter BakemaСамолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV S102B Korpen ВВС Швеции
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV S102B Korpen ВВС Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разведывательный самолет военно-воздушных сил Швеции в среду почти четыре часа проводит разведку в черном море южнее Крыма, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 09.00 мск и достиг берега Черного моря приблизительно в 11.20 мск. После этого он начал летать по траектории петли западнее берегов Румынии и Черногории.
По состоянию на 15.00 мск самолет-разведчик остается в воздухе над Черным морем, продолжая летать по заданной траектории.
Из изученных полетных данных следует, что полет проходит на высоте около 13,7 километра.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
