Россия продолжит сообщать Турции об угрозах для газопроводов, заявил Песков

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия продолжит доводить до Турции информацию об угрозах для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно доводили всю детальную информацию до сведения турецкой стороны. Мы продолжим это делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.