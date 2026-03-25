Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой

Девушка в защитной маске на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из-за весенней активности мелких млекопитающих для людей существенно увеличивается риск заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом", — рассказали в ведомстве.

Там объяснили, что чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли с вирусом ГЛПС во время сбора ягод и грибов в лесу, отдыха на природе, при сельскохозяйственных работах и на лесоразработках.

"Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп", — добавили в Роспотребнадзоре.

Больные ГЛПС не заразны для других. При появлении первых признаков заболевания нужно сразу же обратиться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы снизить риск заболевания, следует благоустраивать дачные участки и бороться с грызунами. Кроме того, рекомендуется соблюдать технологию приготовления салатов из сырых овощей, не пить воду из неизвестных источников, во время прогулок в лесу выбирать поляну или светлый участок, не располагаться в стогах сена или соломы, а продукты и воду хранить в закрытой таре.