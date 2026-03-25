Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой - РИА Новости, 25.03.2026
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой
Из-за весенней активности мелких млекопитающих для людей существенно увеличивается риск заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС),... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T10:57:00+03:00
2026-03-25T10:57:00+03:00
2026-03-25T13:28:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581568625_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7020f965a2a04abe6c8944b2aa332945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой
Роспотребнадзор: весной растет риск заражения геморрагической лихорадкой
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из-за весенней активности мелких млекопитающих для людей существенно увеличивается риск заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом", — рассказали в ведомстве.
Там объяснили, что чаще всего заражение происходит при вдыхании пыли с вирусом ГЛПС во время сбора ягод и грибов в лесу, отдыха на природе, при сельскохозяйственных работах и на лесоразработках.
"Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп", — добавили в Роспотребнадзоре.
Больные ГЛПС не заразны для других. При появлении первых признаков заболевания нужно сразу же обратиться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.
Чтобы снизить риск заболевания, следует благоустраивать дачные участки и бороться с грызунами. Кроме того, рекомендуется соблюдать технологию приготовления салатов из сырых овощей, не пить воду из неизвестных источников, во время прогулок в лесу выбирать поляну или светлый участок, не располагаться в стогах сена или соломы, а продукты и воду хранить в закрытой таре.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое вирусное природно-очаговое заболевание. Характеризуется циклическими (примерно два-четыре года) и сезонными (летне-осенними) подъемами заболеваемости.