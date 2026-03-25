СМИ: демократы победили в округе Флориды, где находится резиденция Трампа

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Демократ Эмили Грегори одержала победу на внеочередных выборах за место в палате представителей США от штата Флорида, в округе, на территории которого расположена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщают местные СМИ.