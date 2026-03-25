СМИ: демократы победили в округе Флориды, где находится резиденция Трампа

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Демократ Эмили Грегори одержала победу на внеочередных выборах за место в палате представителей США от штата Флорида, в округе, на территории которого расположена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщают местные СМИ.
По информации с избирательных участков, предоставленной изданием Hill, Грегори набрала 51% голосов, в то время как ее оппонент, республиканец Джон Мейплз, поддерживаемый американским президентом, получил 49%.
Председатель Демократической партии Флориды Никки Фрид заявила, что успех Грегори доказывает: демократы могут победить где угодно, даже на "заднем дворе" Дональда Трампа, передает телеканал NBC.
Это не первая победа демократов в штате: в декабре впервые с 1997 года пост мэра Майами достался члену их партии Эйлин Хиггинс.
Ранее Демпартия США добились еще нескольких электоральных побед, в частности на выборах губернаторов в Вирджинии и Нью-Джерси, а также мэра Нью-Йорка.