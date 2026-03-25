Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 25.03.2026 (обновлено: 11:18 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/reklama-2082775231.html
ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца года
ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube, к... РИА Новости, 25.03.2026
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
youtube
технологии
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_0:127:3065:1851_1920x0_80_0_0_b7dd77ddf75a7d7075d644740d873bc4.jpg
https://ria.ru/20260318/telegram-2081506494.html
https://ria.ru/20260317/gosduma-2081126348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1878794451e60ffdc2237d08e7a9fa26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ в рамках законодательства, сообщило ведомство.
"Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - заявили там.
Отмечается, что по фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения.
Там добавили, что контроль за соблюдением законодательства о рекламе при ее размещении в Instagram, Facebook*, а также в VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.
Согласно закону "О рекламе", с 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. Так, штраф для физлиц составляет от 20 до 80 тысяч рублей, для ИП или должностных лиц - от 80 до 300 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Кроме того, согласно закону о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов, с 1 сентября 2025 года реклама VPN и других средств обхода блокировок теперь считается административным правонарушением. Штрафы за нарушение для физлиц составляют от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц - от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 1 миллиона рублей для юрлиц.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)YouTubeТехнологииTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала