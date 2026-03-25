ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца года

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ в рамках законодательства, сообщило ведомство.
"Хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - заявили там.
Отмечается, что по фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения.
Там добавили, что контроль за соблюдением законодательства о рекламе при ее размещении в Instagram, Facebook*, а также в VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.
Согласно закону "О рекламе", с 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. Так, штраф для физлиц составляет от 20 до 80 тысяч рублей, для ИП или должностных лиц - от 80 до 300 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Кроме того, согласно закону о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов, с 1 сентября 2025 года реклама VPN и других средств обхода блокировок теперь считается административным правонарушением. Штрафы за нарушение для физлиц составляют от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц - от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 1 миллиона рублей для юрлиц.
