ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца года

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ в рамках законодательства, сообщило ведомство.

Кроме того, согласно закону о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов, с 1 сентября 2025 года реклама VPN и других средств обхода блокировок теперь считается административным правонарушением. Штрафы за нарушение для физлиц составляют от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц - от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 1 миллиона рублей для юрлиц.