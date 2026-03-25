Квартиры, поврежденные взрывом в Севастополе, отремонтируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Поврежденные взрывом в Севастополе квартиры отремонтируют, идет опись поврежденного имущества, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в жилом доме по адресу Павла Корчагина, 14 погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести.
"На месте работают муниципальные комиссии, которые помогают людям составить опись поврежденного имущества. Комиссией по фиксации повреждений и ущерба произведён поквартирный обход 80 квартир, проведена видеофиксация и документирование повреждений. Поврежденные квартиры будем ремонтировать", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.