Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 25.03.2026 (обновлено: 11:47 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/razvitie-2082785762.html
ГК "Дело" и компания из Вьетнама будут вместе развивать морские сервисы
Группа компаний "Дело" и крупнейшая логистическая госкорпорация Вьетнама - Vietnam Maritime Corporation (VIMC) - заключили соглашение, направленное на развитие...
Артем Смирнов
ГК "Дело" и логистическая компания из Вьетнама будут развивать морские сервисы

© Фото представлено пресс-службой ГК "Дело"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группа компаний "Дело" и крупнейшая логистическая госкорпорация Вьетнама - Vietnam Maritime Corporation (VIMC) - заключили соглашение, направленное на развитие морских перевозок между странами, сообщает группа.
"На полях Вьетнамско-Российского бизнес-форума документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами УК "Дело" Андрей Соколов и вице-президент VIMC Ле Куанг Транг. Достигнутые договоренности - результат переговоров, которые в прошлом году начал председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны намерены вместе работать над организацией морских перевозок и доставкой грузов, реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры во Вьетнаме, а также расширять спектр услуг ГК "Дело" на международном рынке.
Шишкарев в сентябре посетил Вьетнам в составе делегации помощника президента России Николая Патрушева и обсудил логистические проекты с руководством железнодорожного оператора RATRACO и морской корпорацией VIMC. В том числе планировалось оценить потенциал прямых морских сервисов с обработкой судов на стивидорных активах ГК "Дело" и VIMC с целью сокращения зависимости от транзитных маршрутов через Китай, Индию и страны Персидского залива.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России.
РоссияВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала