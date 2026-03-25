ГК "Дело" и компания из Вьетнама будут вместе развивать морские сервисы

© Фото представлено пресс-службой ГК "Дело"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группа компаний "Дело" и крупнейшая логистическая госкорпорация Вьетнама - Vietnam Maritime Corporation (VIMC) - заключили соглашение, направленное на развитие морских перевозок между странами, сообщает группа.

"На полях Вьетнамско-Российского бизнес-форума документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами УК "Дело" Андрей Соколов и вице-президент VIMC Ле Куанг Транг. Достигнутые договоренности - результат переговоров, которые в прошлом году начал председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны намерены вместе работать над организацией морских перевозок и доставкой грузов, реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры во Вьетнаме, а также расширять спектр услуг ГК "Дело" на международном рынке.

Шишкарев в сентябре посетил Вьетнам в составе делегации помощника президента России Николая Патрушева и обсудил логистические проекты с руководством железнодорожного оператора RATRACO и морской корпорацией VIMC. В том числе планировалось оценить потенциал прямых морских сервисов с обработкой судов на стивидорных активах ГК "Дело" и VIMC с целью сокращения зависимости от транзитных маршрутов через Китай, Индию и страны Персидского залива.