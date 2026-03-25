"Детское радио" занимает особое место среди российских СМИ, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Детское радио" занимает особое место среди российских СМИ, оно воспитывает детскую аудиторию, прививает интерес к истории, к книгам, к творчеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Премия в этой номинации присуждена и "Детскому радио". Среди отечественных медиа оно занимает особое место. Радиоканал не просто радует, что само по себе уже неплохо и даже очень хорошо, но не просто радует, но и воспитывает детскую аудиторию, прививает интерес к истории, к книгам, к творчеству", - сказал Путин

Глава государства отметил, что "Детское радио" любят и с удовольствием слушают самые юные и самые важные граждане - мальчишки и девчонки.

"Пример преемственности традиций и мастерства - Большой детский хор имени Попова. Более полувека хор играет важную роль в становлении юных талантов, будущих звезд российской культуры. В этом большая заслуга и заслуженного артиста России Анатолия Львовича Кислякова", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что под руководством Кислякова этот знаменитый коллектив сохранил свои традиции и успешно развивается.