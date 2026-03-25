В Москве началось пыление орешника

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пыление орешника и ольхи началось в Москве, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ Светлана Полевова.

"(В Москве сейчас - ред.) пылят орешник и ольха", - сказала Полевова.

Ученый отметила, что в скором времени в столице ожидается начало пыления ивы, тополя, вяза, можжевельника и туи.