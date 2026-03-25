Лучшие майские: как с удовольствием провести короткие каникулы
08:00 25.03.2026 (обновлено: 08:04 25.03.2026)
Лучшие майские: как с удовольствием провести короткие каникулы
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкРозы в парке "Ривьера" в Сочи
Розы в парке "Ривьера" в Сочи
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году майские выходные длинными не назовешь — в первую декаду отдыхать россияне будут дважды по три дня. Это время стоит потратить на короткие, но насыщенные путешествия по России. Самые популярные локации и атмосферные маршруты — в материале РИА Новости.

Краснодарский край

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкДети в парке развлечений "Сочи Парк"
Дети в парке развлечений "Сочи Парк"
Краснодарский край традиционно лидирует среди популярных направлений в начале мая. Там гарантированно тепло, начинается высокий сезон. Здешние курорты выбирает треть путешественников, запланировавших поездки по стране в майские каникулы, подсчитали в "Слетать.ру". Недельный отдых с вылетом из Москвы и проживанием в "четверке" обойдется в сумму от 63,5 тысячи рублей на двоих.
Купаться в Черном море еще нельзя — холодно. Зато можно поехать в горы — в Красную Поляну, покататься на аттракционах в "Сочи Парке" или запланировать визит на винодельни.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Центральном пляже в Анапе
Отдыхающие на Центральном пляже в Анапе
Примечательно, что на майские праздники интерес к Анапе выше, чем к Сочи: 46 процентов заказов против 36 среди тех, кто едут в Краснодарский край. Главный аргумент туристов — на детском курорте много отелей с подогреваемыми бассейнами, а также работающих по системе "все включено", объяснили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". При этом за три ночи в Анапе в гостинице с трехразовым питанием нужно заплатить от 14,4 тысячи рублей, а в Сочи — от 17,6 тысячи.

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры на платформе Московского вокзала в Санкт-Петербурге у высокоскоростного поезда "Сапсан"
Пассажиры на платформе Московского вокзала в Санкт-Петербурге у высокоскоростного поезда "Сапсан"
Длинные выходные в Северной столице запланировали 14 процентов пользователей, отмечают в "Слетать.ру". Путешествие из Москвы на неделю с проживанием в "четверке" будет стоить от 44 тысяч рублей на двоих.
Прогулки по городу и поездки в пригород — обязательная часть любой программы, но в Петергофе можно будет только гулять — открытие фонтанов запланировано на 17 мая.
Зато можно стать участником открытия туристического сезона в городе на Неве: с 1 по 3 мая на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове пройдет фестиваль ледоколов. Путешественники увидят парад судов и шоу буксиров, смогут побывать на экскурсиях на кораблях, а вечером полюбоваться световым шоу. Приятно, что посетить ледоколы можно бесплатно. Правда, пустят туда гостей только старше шести лет.

Калининградская область

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПриготовление креветок на гастрономическом фестивале "Фиштиваль" в Зеленоградске
Приготовление креветок на гастрономическом фестивале "Фиштиваль" в Зеленоградске
Каждый десятый путешественник проведет майские выходные в Калининградской области. Самые известные курорты там — Светлогорск и Зеленоградск, заехать в который стоит обязательно: там с 30 апреля по 3 мая пройдет популярный рыбный фестиваль "Фиштиваль". В программе — дегустация местных морепродуктов.
После стоит отправиться на восток региона и познакомиться со средневековыми замками. Например, крепость XIV века есть в Гвардейске, до 1946-го называвшемся Тапиау. Постройки активно реставрируют, но в одном из зданий представлена коллекция средневекового оружия.
Замок-крепость Инстербург, заложенный в 1336 году рыцарями Тевтонского ордена, можно увидеть в Черняховске. В основном здесь руины, но в хозяйственной части открыт музей со средневековой посудой, украшениями, оружием и фрагментами одежды рыцарей.
Недельный тур по Калининградской области в начале мая стоит от 77,8 тысячи рублей на двоих, уточнили в "Слетать.ру".

Волгоград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Волгоград — отличный вариант для поездки на вторые майские: в День Победы можно посетить места, связанные со значительными историческими событиями.
На Мамаевом кургане стоит 85-метровый монумент — часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы". Поднимаясь по ступеням, гости проходят площадь, в ее центре — статуя солдата "Стоять насмерть!". Она расположена у стоп "Родины-матери", но при приближении к ней увеличивается и закрывает ее. Так скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили Родину.
Также туристы посещают Дом Павлова и мельницу Гергардта в музее-заповеднике "Сталинградская битва". Там много дней оборонялись бойцы. А вечером над городом запланированы артиллерийский салют и фейерверк.

Подмосковье

CC BY-SA 4.0 / Senegalka (cropped) / Усадьба Середниково
Усадьба Середниково
Загородные отели с барбекю, спа-комплексом и подогреваемым бассейном — классический вариант отдыха в начале мая в Московской области. Разброс цен велик: от 24 тысяч рублей за три дня на двоих в пансионате уровня "три звезды" до 50 тысяч — за четырехзвездочный отель с анимационной программой. Глэмпинг на три ночи обойдется примерно в 30 тысяч рублей на двоих, рассказывают в "Алеан".
Еще май — идеальное время для визита в загородные усадьбы с посещением экскурсий, мастер-классов и спектаклей. В Абрамцево Сергей Аксаков написал сказку "Аленький цветочек", а Николай Гоголь сочинял "Мертвые души". Шахматово связано с семьями поэта Александра Блока и химика Дмитрия Менделеева, а Середниково — с родственниками Михаила Лермонтова. В этих поместьях можно осмотреть старинные дома и парковые ансамбли.
Еще одно интересное направление Подмосковья — Клин. В не самый туристический город региона стоит заехать на полдня — в музей елочной игрушки "Клинское подворье". В этот период года не спеша можно изучить старинные коллекции новогодних украшений или расписать игрушку на мастер-классе.

Владивосток

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует рододендрон Шлиппенбаха в Ботаническом саду Владивостока
Девушка фотографирует рододендрон Шлиппенбаха в Ботаническом саду Владивостока
Позаботившись о выгодных билетах заранее, можно провести длинные выходные в городе на тихоокеанском побережье. В мае во Владивосток едут за цветами и морскими деликатесами. С 25 апреля по 11 мая там пройдет фестиваль рододендрона — это один из символов Приморья. Все сопки в это время окрашены в розово-фиолетовый цвет. Фотографы будут выбирать из 70 локаций, остальные смогут увидеть красоту на фотовыставках.
Примерно в эти даты — с 1 по 17 мая — пройдет фестиваль дальневосточных мидий. Его называют главным гастрономическим праздником в регионе. В кафе можно будет попробовать деликатес в разных соусах по единой для всех участников цене, также здесь готовят множество "околомидийных" блюд.

Города Золотого кольца

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикольский женский монастырь в городе Переславле-Залесском Ярославской области
Никольский женский монастырь в городе Переславле-Залесском Ярославской области
Бюджетным и интересным может стать короткое и насыщенное автобусное путешествие из Москвы по старинным русским городам. Например, гастрономический тур с дегустацией суздальской медовухи, костромского сыра и ряпушки из Переславля-Залесского — стоимость от 54 тысяч рублей на двоих, отмечают в "Алеан". Поездка по Ивановской области с изучением местных ремесел — палехской, холуйской миниатюры, а также прогулкой по левитановским местам в Плесе обойдется в сумму от 43 тысяч рублей на двоих за три ночи.
